Мяч попал в руку Умярову в штрафной сборной России после удара Писарро. Судья не дал Чили пенальти
Мяч попал в руку Наилю Умярову – судья не назначил пенальти.
Сборная Чили претендовала на пенальти в BetBoom товарищеском матче против сборной России.
На 64-й минуте хавбек Висенте Писарро нанес удар по воротам хозяев с линии штрафной площади и попал Наилю Умярову в руку. Несмотря на претензии футболистов чилийской команды, главный судья Фирдавс Норсафаров не стал назначать одиннадцатиметровый.
Россия проигрывает со счетом 0:2. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Александр Суряев
Источник: Спортс”
