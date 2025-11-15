  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мяч попал в руку Умярову в штрафной сборной России после удара Писарро. Судья не дал Чили пенальти
Фото
39

Мяч попал в руку Умярову в штрафной сборной России после удара Писарро. Судья не дал Чили пенальти

Мяч попал в руку Наилю Умярову – судья не назначил пенальти.

Сборная Чили претендовала на пенальти в BetBoom товарищеском матче против сборной России.

На 64-й минуте хавбек Висенте Писарро нанес удар по воротам хозяев с линии штрафной площади и попал Наилю Умярову в руку. Несмотря на претензии футболистов чилийской команды, главный судья Фирдавс Норсафаров не стал назначать одиннадцатиметровый.

Россия проигрывает со счетом 0:2. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39862 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoНаиль Умяров
logoВисенте Писарро
logoСборная Чили по футболу
logoсудьи
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Россия проиграла Чили – 0:2. Бреретон и Тапия забили после ошибок Дивеева и Бевеева, Обляков травмировался
вчера, 16:57
Россия после ошибки Дивеева пропустила от Чили. Пас защитника ЦСКА через центр поля был перехвачен
вчера, 15:46
Обляков получил травму, упав на спину после верховой борьбы в 1-м тайме игры России с Чили. Матч ЦСКА со «Спартаком» – 22 ноября
вчера, 15:36
Главные новости
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Махачев взял 2-й пояс в UFC, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
8 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
47 минут назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
13 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
24 минуты назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
34 минуты назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
сегодня, 05:06
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58