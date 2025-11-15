Мяч попал в руку Умярову в штрафной сборной России после удара Писарро. Судья не дал Чили пенальти

Мяч попал в руку Наилю Умярову – судья не назначил пенальти.

Сборная Чили претендовала на пенальти в BetBoom товарищеском матче против сборной России.

На 64-й минуте хавбек Висенте Писарро нанес удар по воротам хозяев с линии штрафной площади и попал Наилю Умярову в руку. Несмотря на претензии футболистов чилийской команды, главный судья Фирдавс Норсафаров не стал назначать одиннадцатиметровый.

Россия проигрывает со счетом 0:2. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»