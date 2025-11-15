Шнякин о комментариях Спортса’‘: «Был сильный чувак: «Дмитрий, вы никому неинтересны». То есть увидел новость, зашел, прочел, зашел в комменты и написал: «Вы неинтересны!» Обожаю!»

Дмитрий Шнякин высказался о комментариях на Спортсе’‘.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Шнякин отреагировал на комментарии на Спортсе’’ после публикации его слов о вождении: «Четыре машины подряд повернули в мой ряд без поворотника, включая блюстителей порядка. Бешусь, жуткий триггер для меня ».

«Вкратце – о величии комментов Спортса’‘. Сайт зачем-то перепостил вот это мое негодование по поводу мудачества на дорогах (пожалуйста, сколько угодно).

И вроде в комментах классика: «Шнякин – худший комментатор Вселенной», «а вот раньше-то не комментаторы, а богатыри были!» и «почему этот урод называет дочку запасной?». Ну, ребята не в курсе наших с вами милых шуток про моих детей…

НО. Вот этот комментарий (Шнякин выставил скриншот; «Дядя комментатор, это не семейный чат. Что-то попутал» – Спортс’‘) чувака под новостью, опубликованной на sports.ru, сделал мне вечер :) И ведь залайкан еще», – написал Дмитрий Шнякин .

«Там еще сильный чувак был. Среагировал на мой комментарий: «Дмитрий, успокойтесь, вы никому неинтересны». То есть чувак увидел новость на Спортсе’’ с моей фамилией. Зашел. Прочел. Зашел в комменты. Увидел там мой коммент. Зашел в комменты к этому комменту… И написал: «Вы неинтересны!». Обожаю!» – добавил Дмитрий в комментариях к своему посту.