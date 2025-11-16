Чили готова сыграть с Россией дома: «Были бы очень счастливы. Нас хорошо приняли в Сочи»
Сборная Чили не прочь провести дома с Россией ответный товарищеский матч.
Сборная Чили готова провести дома с национальной командой России ответный товарищеский матч.
Накануне россияне проиграли Чили (0:2) в Сочи.
«Мы были бы очень счастливы принять Россию в Чили. Нам здесь очень комфортно, вдобавок отметим, что нас здесь очень хорошо приняли!» — сообщили в пресс-службе чилийцев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
