Чили готова сыграть с Россией дома: «Были бы очень счастливы. Нас хорошо приняли в Сочи»

Сборная Чили готова провести дома с национальной командой России ответный товарищеский матч.

Накануне россияне проиграли Чили (0:2) в Сочи.

«Мы были бы очень счастливы принять Россию в Чили. Нам здесь очень комфортно, вдобавок отметим, что нас здесь очень хорошо приняли!» — сообщили в пресс-службе чилийцев.