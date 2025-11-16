  • Спортс
  • Каземиро об Анчелотти: «Преобразил в «Реале» Винисиуса и Милитао. Сложно найти человека, который бы с ним не ладил»
Каземиро об Анчелотти: «Преобразил в «Реале» Винисиуса и Милитао. Сложно найти человека, который бы с ним не ладил»

Каземиро рассказал о роли Карло Анчелотти в прогрессе Винисиуса и Эдера Милитао.

- Вы знаете Анчелотти больше 10 лет. Отличается ли нынешний тренер сборной Бразилии от того, каким он был в «Реале»?

– Я всегда очень хорошо с ним ладил. Когда он во второй раз пришел в «Реал», он преобразил Вини, верно? У людей были сомнения насчет Вини, но именно он [Анчелотти] преобразил Вини и Милитао. 

Он всегда отлично ладил с бразильцами. Сложно найти человека, который бы с ним не ладил. Как говорят в футбольном мире, он любит пошутить, чтобы создать веселую атмосферу. Но когда приходит время требовать, он требует твердо, – сказал экс-хавбек «Реала», а ныне игрок «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
