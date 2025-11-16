НХЛ. «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» по буллитам, «Тампа» обыграла «Флориду», «Эдмонтон» одолел «Каролину», «Даллас» забил 5 голов «Филадельфии»
Сегодня проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» дома уступил «Нью-Джерси» (2:3 Б), «Флорида» проиграла «Тампе» (1:3), «Коламбус» – «Рейнджерс» (1:2 Б), «Каролина» – «Эдмонтону» (3:4 ОТ), «Даллас» справился с «Филадельфией» (5:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
