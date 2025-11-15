Россия проиграла впервые за 23 матча. Поражений не было с ноября 2021 года
Сборная России проиграла впервые за четыре года.
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года.
Команда Валерия Карпина в Сочи уступила сборной Чили в BetBoom товарищеском матче – 0:2.
Россияне не проигрывали 22 матча. Предыдущее официальное поражение датировано 14 ноября 2021 года – тогда победу одержала Хорватия.
Отметим, что Россия проигрывала сборной Египта U23 в 2023 году (1:2), но этот матч и еще две сентябрьские игры того года (ничьи с египтянами и катарцами) РФС считает неофициальными, поэтому в данном случае они не учитываются.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
