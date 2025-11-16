Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан в соглавном бою UFC 322 и защитила пояс чемпионки наилегчайшего веса
В Нью-Йорке на UFC 322 прошел титульный бой в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан.
Шевченко победила единогласным решением судей (50-45 – трижды).
Шевченко провела 13-й титульный бой в дивизионе (11-1-1). Чжан ранее оставила пояс в минимальном весе, которым владела с 2022 года, и поднялась в весе.
Стала жертвой вооруженного ограбления, снималась в Голливуде, переехала в Перу – жизнь русской чемпионки UFC
