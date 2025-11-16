Овечкин против «Нью-Джерси»: 5-й гол в сезоне, голевой пас Макмайклу, 3 броска, 4 хита и «+1» за 15:43. У него 14 очков в 18 играх
Александр Овечкин забил 5-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал голевой пас Коннору Макмайклу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (2:3 Б).
На счету 40-летнего россиянина стало 14 (5+9) очков в текущем сезоне при полезности «+3».
Сегодня Александр (15:43, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 4 силовых приема.
Свой буллит в послематчевой серии он не реализовал.
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 979-й, до рекорда Гретцки – 37 шайб
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
