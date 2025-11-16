Товарищеский матч. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» Брест

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» Брест.

«Крылья Советов » в гостях сыграли вничью с «Динамо » Брест (1:1) в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Беларусь, Брест

«Динамо» Брест Беларусь – «Крылья Советов» Россия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рахманович (42), 1:1 – Корцов (70).

«Крылья Советов» (стартовый состав): Кокарев, Сутормин, Евгеньев, Божин, Чернов, Рассказов, Бабкин, Костанца, Баняц, Рахманович, Гайч.