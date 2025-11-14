Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко, Лопарева и Бриссо выйдут на лед с ритм-танцами
15 ноября танцоры на льду покажут ритм-танцы на этапе Гран-при Skate America.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап, Skate America
Лейк-Плэсид, США
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 22:03 по московскому времени (15 ноября), прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
4. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Вторая разминка
6. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
7. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада)
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
