Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко, Лопарева и Бриссо выйдут на лед с ритм-танцами

Чок и Бейтс, Лажуа и Лага выступят с ритм-танцем на Гран-при США.

15 ноября танцоры на льду покажут ритм-танцы на этапе Гран-при Skate America.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап, Skate America

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 22:03 по московскому времени (15 ноября), прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка

1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

4. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

Вторая разминка

6. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

7. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада)

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
