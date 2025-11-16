Ислам Махачев – первый чемпион UFC из России, который брал пояса в двух дивизионах

Махачев – первый двойной чемпион UFC из России.

В Нью-Йорке на UFC 322 прошел титульный бой в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым . Махачев выиграл единогласным решением судей.

Ранее чемпионами UFC из России становились Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Магомед Анкалаев, но они брали пояса только в одной весовой.

Махачев с октября-2022 по июнь-2025 владел поясом в легком весе, который защищал четыре раза, а потом отказался от него, чтобы подняться в полусредний дивизион.

