Ислам Махачев – первый чемпион UFC из России, который брал пояса в двух дивизионах
Махачев – первый двойной чемпион UFC из России.
В Нью-Йорке на UFC 322 прошел титульный бой в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым. Махачев выиграл единогласным решением судей.
Ранее чемпионами UFC из России становились Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Магомед Анкалаев, но они брали пояса только в одной весовой.
Махачев с октября-2022 по июнь-2025 владел поясом в легком весе, который защищал четыре раза, а потом отказался от него, чтобы подняться в полусредний дивизион.
Махачев – со вторым поясом UFC! Разгромил чемпиона и потребовал бой в Белом доме
Эволюция Ислама Махачева – от спарринг-партнера Хабиба до сильнейшего универсала UFC
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости