  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду. Один из аргументов – враждебная обстановка в Дублине
31

Португальская федерация будет добиваться минимальной дисквалификации для Роналду. Один из аргументов – враждебная обстановка в Дублине

Португальская федерация попросит ФИФА не отстранять Роналду надолго.

Португальская футбольная федерация добивается того, чтобы Криштиану Роналду была назначена минимальная дисквалификация за удаление в игре с Ирландией (0:2).

40-летний нападающий получил красную карточку за удар локтем в спину и рискует пропустить ближайшие три игры официального характера, в том числе первые матчи ЧМ-2026.

A Bola сообщает, что федерация готовит обращение в ФИФА и хочет договориться о том, чтобы лучший бомбардир команды был отстранен только на одну игру. Президент организации Педру Проэнса лично работает над этим вопросом.

Защита будет строиться на основных трех аргументах. Первый – враждебная обстановка в Дублине, созданная при участии главного тренера сборной Ирландии. Второй – то, что Роналду придерживали, что и спровоцировало его бурную реакцию. Третий – тот факт, что прежде Криштиану ни разу не удалялся в матчах за национальную команду.

Форвард точно пропустит игру Португалии против Армении 16 ноября.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39866 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
logoКриштиану Роналду
logoПедру Проэнса
logoКвалификация ЧМ
logoФИФА
Федерация футбола Португалии
logoсборная Ирландии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoЧМ-2026
дисквалификации
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-вингер Ирландии Хант о Роналду: «Он уже не тот, что раньше. Не очень хорошо двигался в игре, изобразил пантомиму, уходя с поля. Криштиану словно искал внимания ирландских фанатов»
вчера, 15:55
Мартинес о том, посетит ли Роналду матч с Арменией: «Эти вопросы неуважительны к Криштиану – они подразумевают сомнения в самоотдаче. Его преданность делу безупречна»
вчера, 14:45
Португалия приготовила аргументы против длительного бана Роналду: слова тренера Ирландии, демонстративный захват О’Ши и отсутствие красных карточек у Криштиану до этого
вчера, 12:18
Главные новости
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Махачев взял 2-й пояс в UFC, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
9 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия без Роналду примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
48 минут назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
сегодня, 04:56
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Азербайджан – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
14 минут назад
Товарищеский матч. «Крылья Советов» в гостях у «Динамо» Брест
25 минут назад
Португалия – Армения. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
35 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
сегодня, 05:06
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
сегодня, 04:38
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58