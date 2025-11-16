Матч окончен
Португалия без Роналду разгромила Армению – 9:1! Бруну и Невеш сделали хет-трики
Сборная Португалии разнесла Армению.
Сборная Португалии без дисквалифицированного Криштиану Роналду разгромила дома Армению (9:1) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Порту на «Эштадиу до Драгау».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ренату Вейга открыл счет на 7-й минуте. Эдуард Сперцян сравнял на 18-й. Гонсалу Рамуш забил на 28-й, Жоау Невеш – на 30-й. На 41-й Невеш оформил дубль ударом со штрафного. Бруну Фернандеш реализовал пенальти в конце первого тайма, на 52-й он стал автором дубля, на 72-й – хет-трика. Невеш также сделал хет-трик на 81-й. Франсишку Консейсау забил на 92-й..
Португалия заняла первое место в группе и напрямую вышла на ЧМ-2026.
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 14:00, Эштадиу до Драгау
Завершен
9 - 1
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43907 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости