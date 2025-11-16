Португалия без Роналду разгромила Армению – 9:1! Бруну и Невеш сделали хет-трики

Сборная Португалии разнесла Армению.

Сборная Португалии без дисквалифицированного Криштиану Роналду разгромила дома Армению (9:1) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Порту на «Эштадиу до Драгау».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ренату Вейга открыл счет на 7-й минуте. Эдуард Сперцян сравнял на 18-й. Гонсалу Рамуш забил на 28-й, Жоау Невеш – на 30-й. На 41-й Невеш оформил дубль ударом со штрафного. Бруну Фернандеш реализовал пенальти в конце первого тайма, на 52-й он стал автором дубля, на 72-й – хет-трика. Невеш также сделал хет-трик на 81-й. Франсишку Консейсау забил на 92-й..

Португалия заняла первое место в группе и напрямую вышла на ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ. 10 тур 16 ноября 14:00, Эштадиу до Драгау Португалия Завершен 9 - 1 Армения Матч окончен Франсишку Консейсау

90’ +2’ 82’ Мурадян Бандикян Жоау Невеш

81’ Жоау Канселу Матеуш Нунеш 73’ Рубен Диаш Рубен Невеш 73’ Бруну Фернандеш

72’ 70’ Мурадян Витинья Жоау Феликс 67’ 65’ Ранос Элоян Рафаэл Леау Франсишку Консейсау 56’ Бернарду Силва Боржеш 56’ 55’ Пилоян Арутюнян Бруну Фернандеш

51’ 46’ Серобян Шагоян 46’ Агасарян Севикян 2 тайм Перерыв Бруну Фернандеш

45’ +3’ Жоау Невеш

41’ Жоау Невеш

30’ Гонсалу Рамуш

28’ 18’ Сперцян

Вейга

7’ Португалия Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Семеду, Вейга, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Гонсалу Рамуш Запасные: Руй Силва, Жозе Са, Пальинья, Франсишку Консейсау, Боржеш, Матеуш Нунеш, Рубен Невеш, Диогу Далот, Инасиу, Антониу Силва, Жоау Феликс, Тринкау 1 тайм Армения: Авагян, Тикнизян, Мкртчян, Мурадян, Пилоян, Агасарян, Мурадян, Оганесян, Сперцян, Ранос, Серобян Запасные: Арутюнян, Бандикян, Nalbandyan, Шагоян, Элоян, Манвелян, Бегларян, Чанчаревич, Григорян, Григорян, Тарахчян, Севикян

