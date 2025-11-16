⚡ Гран-при США. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Лорин и Этьер – 3-и, Акопова и Рахманин – 6-е
Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли этап Гран-при США в парном катании.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап, Skate America
Лейк-Плэсид, США
Пары
Итоговое положение
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 215,99
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 195,73
3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 182,87
4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 180,02
5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 176,56
6. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 170,98
7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 163,26
8. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 161,44
Произвольная программа
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 141,57
2. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 121,58
3. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 118,51
4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 116,90
5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 108,30
6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 106,41
7. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 106,24
8. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 105,61
