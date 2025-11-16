229

⚡ Гран-при США. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Лорин и Этьер – 3-и, Акопова и Рахманин – 6-е

Миура и Кихара победили на Гран-при США среди пар, Метелкина и Берулава – 2-е.

Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли этап Гран-при США в парном катании.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап, Skate America

Лейк-Плэсид, США

Пары

Итоговое положение

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 215,99

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 195,73

3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 182,87

4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 180,02

5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 176,56

6. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 170,98

7. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 163,26

8. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 161,44

Произвольная программа

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 141,57

2. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 121,58

3. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 118,51

4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 116,90

5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 108,30

6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 106,41

7. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 106,24

8. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 105,61

Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная Германии
сборная Грузии
Анастасия Метелкина
logoсборная Японии
Максимилиано Фернандес
logoРюичи Кихара
Лукас Этьер
Оливия Флорес
Валентина Плазас
Лука Берулава
logoсборная Канады
logoНикита Рахманин
сборная Армении
результаты
logoсборная США
Роберт Кункель
Спенсер Акира Хоу
logoРику Миура
Люк Ванг
Эмили Чан
пары
logoГран-при США
Анника Хокке
logoГран-при
logoКарина Акопова
Келли-Энн Лорин
