Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:1 – Тапия забил после ошибки Дивеева, Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция
Сборная России играет с Чили.
Сборная России принимает Чили в товарищеском матче.
Игра проходит в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Иван Обляков ушел с поля из-за травмы на 25-й минуте, вместо него вышел Алексей Батраков. Гонсало Тапия открыл счет на 37-й после ошибки Игоря Дивеева.
Матч в прямом эфире показывает Оkkо.
Товарищеский матч
15 ноября 15:00, Олимпийский стадион Фишт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
