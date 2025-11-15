Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:1 – Тапия забил после ошибки Дивеева, Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция

Сборная России играет с Чили.

Сборная России принимает Чили в товарищеском матче.

Игра проходит в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Иван Обляков ушел с поля из-за травмы на 25-й минуте, вместо него вышел Алексей Батраков. Гонсало Тапия открыл счет на 37-й после ошибки Игоря Дивеева.

Матч в прямом эфире показывает Оkkо.

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.