Матч окончен
Франция победила Азербайджан в гостях – 3:1. Забили Матета и Аклиуш, у Гюсто 2 ассиста, у Магомедалиева автогол
Сборная Франции сильнее Азербайджана.
Сборная Франции обыграла в гостях Азербайджан (3:1) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Баку.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ренат Дадашов открыл счет на 4-й минуте. Жан-Филипп Матета забил ответный мяч на 17-й. Магн Аклиуш вывел Францию вперед на 30-й. Кефрен Тюрам отличился на 45-й, однако затем его гол переписали на вратаря Шахруддина Магомедалиева. Мало Гюсто сделал две голевые передачи.
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 17:00, им. Тофика Бахрамова
Завершен
1 - 3
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
