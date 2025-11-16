Франция победила Азербайджан в гостях – 3:1. Забили Матета и Аклиуш, у Гюсто 2 ассиста, у Магомедалиева автогол

Сборная Франции сильнее Азербайджана.

Сборная Франции обыграла в гостях Азербайджан (3:1) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Баку.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ренат Дадашов открыл счет на 4-й минуте. Жан-Филипп Матета забил ответный мяч на 17-й. Магн Аклиуш вывел Францию вперед на 30-й. Кефрен Тюрам отличился на 45-й, однако затем его гол переписали на вратаря Шахруддина Магомедалиева. Мало Гюсто сделал две голевые передачи.

