  • Франция победила Азербайджан в гостях – 3:1. Забили Матета и Аклиуш, у Гюсто 2 ассиста, у Магомедалиева автогол
4

Сборная Франции сильнее Азербайджана.

Сборная Франции обыграла в гостях Азербайджан (3:1) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Баку.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ренат Дадашов открыл счет на 4-й минуте. Жан-Филипп Матета забил ответный мяч на 17-й. Магн Аклиуш вывел Францию вперед на 30-й. Кефрен Тюрам отличился на 45-й, однако затем его гол переписали на вратаря Шахруддина Магомедалиева. Мало Гюсто сделал две голевые передачи.

Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 17:00, им. Тофика Бахрамова
Азербайджан
Завершен
1 - 3
Франция
Матч окончен
Алиев   Ахмадзада
87’
79’
Матета   Барколя
Дадашов   Гусейнов
75’
Хайбулаев
72’
Махмудов   Абдуллазаде
66’
62’
Аклиуш   Товен
62’
Нкунку   Шерки
Нуриев   Ахундзаде
46’
Магомедалиев   Байрамов
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Магомедалиев
Кривоцюк
39’
30’
  Аклиуш
17’
  Матета
  Дадашов
4’
Азербайджан
Магомедалиев, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Дашдемиров, Алиев, Хайбулаев, Махмудов, Алиев, Нуриев, Дадашов
Запасные: Абдуллазаде, Нуриев, Ахмадзада, Абдуллазаде, Аббасов, Гусейнов, Гусейнов, Агаев, Байрамов, Гусейнов, Ахундзаде
1тайм
Франция:
Шевалье, Тео, Люка Эрнандес, Конате, Гюсто, К. Тюрам, Заир-Эмери, Экитике, Аклиуш, Нкунку, Матета
Запасные: Салиба, Шерки, Канте, Динь, Упамекано, Барколя, Товен, Самба, Меньян, Кунде, Олисе
Подробнее

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
