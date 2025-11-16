Квалификация ЧМ-2026. Италия против Норвегии, Франция победила Азербайджан, Англия была сильнее Албании, Португалия без Роналду забила 9 голов Армении

В Европе проходят матчи заключительного 10-го тура отбора ЧМ-2026.

В воскресенье сборная Португалии без дисквалифицированного Криштиану Роналду разгромила Армению (9:1), Франция выиграла у Азербайджана (3:1), Англия – у Албании (2:0), Италия встречается с Норвегией.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

10-й тур

Квалификация ЧМ. 10 тур 16 ноября 14:00, Эштадиу до Драгау Португалия Завершен 9 - 1 Армения Матч окончен Франсишку Консейсау

90’ +2’ 82’ Мурадян Бандикян Жоау Невеш

81’ Жоау Канселу Матеуш Нунеш 73’ Рубен Диаш Рубен Невеш 73’ Бруну Фернандеш

72’ 70’ Мурадян Витинья Жоау Феликс 67’ 65’ Ранос Элоян Рафаэл Леау Франсишку Консейсау 56’ Бернарду Силва Боржеш 56’ 55’ Пилоян Арутюнян Бруну Фернандеш

51’ 46’ Серобян Шагоян 46’ Агасарян Севикян 2 тайм Перерыв Бруну Фернандеш

45’ +3’ Жоау Невеш

41’ Жоау Невеш

30’ Гонсалу Рамуш

28’ 18’ Сперцян

Вейга

7’ Португалия Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Семеду, Вейга, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Гонсалу Рамуш Запасные: Жозе Са, Инасиу, Рубен Невеш, Франсишку Консейсау, Руй Силва, Диогу Далот, Антониу Силва, Пальинья, Матеуш Нунеш, Боржеш, Жоау Феликс, Тринкау 1 тайм Армения: Авагян, Тикнизян, Мкртчян, Мурадян, Пилоян, Агасарян, Мурадян, Оганесян, Сперцян, Ранос, Серобян Запасные: Григорян, Чанчаревич, Арутюнян, Манвелян, Бегларян, Бандикян, Шагоян, Григорян, Элоян, Nalbandyan, Севикян, Тарахчян

Квалификация ЧМ. 10 тур 16 ноября 19:45, Сан-Сиро Италия Завершен 1 - 4 Норвегия Матч окончен 90’ +3’ Ларсен 90’ +3’ Ларсен

89’ Холанд Ларсен 89’ Меллер Вольф Эстигор Бастони Риччи 86’ Барелла Буонджорно 86’ 79’ Холанд

Локателли Скамакка 79’ Эспозито Дзакканьи 79’ 78’ Холанд

76’ Серлот Бобб 75’ Торстведт Осгор 69’ Холанд Эспозито 69’ Фраттези Кристанте 68’ Бастони 67’ 64’ Берг Торсбю 63’ Нуса

2 тайм Перерыв Барелла 45’ +2’ Гаттузо 44’ Эспозито

11’ Италия Доннарумма, Бастони, Манчини, Ди Лоренцо, Димарко, Барелла, Локателли, Фраттези, Политано, Эспозито, Ретеги Запасные: Карнезекки, Камбьязо, Кристанте, Риччи, Скамакка, Викарио, Буонджорно, Белланова, Дзакканьи, Распадори, Габбия, Орсолини 1 тайм Норвегия: Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Нуса, Торстведт, Берге, Берг, Серлот, Холанд Запасные: Дюнгеланн, Ланго, Бобб, Торсбю, Тангвик, Педерсен, Эстигор, Осгор, Ларсен, Арнстад, Скьеллеруп, Бьеркан

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026