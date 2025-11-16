  • Спортс
Квалификация ЧМ-2026. Италия против Норвегии, Франция победила Азербайджан, Англия была сильнее Албании, Португалия без Роналду забила 9 голов Армении

В Европе проходят матчи заключительного 10-го тура отбора ЧМ-2026.

В воскресенье сборная Португалии без дисквалифицированного Криштиану Роналду разгромила Армению (9:1), Франция выиграла у Азербайджана (3:1), Англия – у Албании (2:0), Италия встречается с Норвегией.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

10-й тур

Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 14:00, Пушкаш Арена
Венгрия
Завершен
2 - 3
Ирландия
Матч окончен
90’
+7’
Пэрротт
90’
+6’
  Пэрротт
Варга
90’
+4’
Него   Мочи
90’
+3’
Шаллаи   Реджич
90’
+3’
89’
Эбоселе
80’
Каллен   Тэйлор
80’
  Пэрротт
77’
Каллен
Тот   Болла
76’
68’
Скейлз
Шефер   Этвеш
63’
Лукач   Стайлз
63’
60’
Коулмэн   Эбоселе
60’
Моламби   Кенни
53’
Огбене   Ида
46’
О'Брайен   Мэннинг
2тайм
Перерыв
Салаи
45’
+2’
  Варга
37’
15’
  Пэрротт
  Лукач
3’
Венгрия
Дибус, Керкез, Салаи, Орбан, Него, Собослаи, Шефер, Лукач, Тот, Шаллаи, Варга
Запасные: Саппанош, Болла, Надь, Этвеш, Грубер, Мочи, Реджич, Демьен, Балог, Стайлз, Виталис, Дардаи
1тайм
Ирландия:
Келлехер, О`Ши, Коллинз, О'Брайен, Азаз, Огбене, Скейлз, Коулмэн, Моламби, Каллен, Пэрротт
Запасные: Базуну, Джонстон, Эбоселе, Тэйлор, Кенни, Данн, Трэверс, Иган, Мэннинг, Ковентри, Макгрэт, Ида
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 14:00, Эштадиу до Драгау
Португалия
Завершен
9 - 1
Армения
Матч окончен
  Франсишку Консейсау
90’
+2’
82’
Мурадян   Бандикян
  Жоау Невеш
81’
Жоау Канселу   Матеуш Нунеш
73’
Рубен Диаш   Рубен Невеш
73’
  Бруну Фернандеш
72’
70’
Мурадян
Витинья   Жоау Феликс
67’
65’
Ранос   Элоян
Рафаэл Леау   Франсишку Консейсау
56’
Бернарду Силва   Боржеш
56’
55’
Пилоян   Арутюнян
  Бруну Фернандеш
51’
46’
Серобян   Шагоян
46’
Агасарян   Севикян
2тайм
Перерыв
  Бруну Фернандеш
45’
+3’
  Жоау Невеш
41’
  Жоау Невеш
30’
  Гонсалу Рамуш
28’
18’
  Сперцян
  Вейга
7’
Португалия
Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Семеду, Вейга, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Гонсалу Рамуш
Запасные: Жозе Са, Инасиу, Рубен Невеш, Франсишку Консейсау, Руй Силва, Диогу Далот, Антониу Силва, Пальинья, Матеуш Нунеш, Боржеш, Жоау Феликс, Тринкау
1тайм
Армения:
Авагян, Тикнизян, Мкртчян, Мурадян, Пилоян, Агасарян, Мурадян, Оганесян, Сперцян, Ранос, Серобян
Запасные: Григорян, Чанчаревич, Арутюнян, Манвелян, Бегларян, Бандикян, Шагоян, Григорян, Элоян, Nalbandyan, Севикян, Тарахчян
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 17:00, Gradski stadion Dubočica
Сербия
Завершен
2 - 1
Латвия
Матч окончен
Груйич   Гудель
85’
83’
Вапне   Пулис
Йович   Милошевич
80’
78’
Дашкевичс   Пенкевицс
78’
Тонишев   Ягодинский
65’
Гутковский   Регжа
65’
Икауниекс   Савельев
62’
Дашкевичс
  Станкович
60’
59’
Савальниекс
  Катаи
49’
Павлович   Мимович
46’
Лукич   Станкович
46’
Радонич   Катаи
46’
2тайм
Перерыв
12’
  Гутковский
Сербия
Райкович, Павлович, Миленкович, Эракович, Костич, Лукич, Груйич, Радонич, Самарджич, Живкович, Йович
Запасные: Милосавлевич, Терзич, Гудель, Илич, Катаи, Милошевич, Ратков, Станкович, Петрович, Мимович, Велькович, Илич
1тайм
Латвия:
Матревицс, Тонишев, Савальниекс, Юрковскис, Вейпс, Мельник, Дашкевичс, Зеленков, Вапне, Икауниекс, Гутковский
Запасные: Звиедрис, Ягодинский, Грабовскис, Пенкевицс, Савельев, Балодис, Danila Patijčuks, Мелнис, Пулис, Регжа, Оролс
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 17:00, им. Тофика Бахрамова
Азербайджан
Завершен
1 - 3
Франция
Матч окончен
Алиев   Ахмадзада
87’
79’
Матета   Барколя
Дадашов   Гусейнов
75’
Хайбулаев
72’
Махмудов   Абдуллазаде
66’
62’
Аклиуш   Товен
62’
Нкунку   Шерки
Нуриев   Ахундзаде
46’
Магомедалиев   Байрамов
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Магомедалиев
Кривоцюк
39’
30’
  Аклиуш
17’
  Матета
  Дадашов
4’
Азербайджан
Магомедалиев, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Дашдемиров, Алиев, Хайбулаев, Махмудов, Алиев, Нуриев, Дадашов
Запасные: Ахмадзада, Агаев, Байрамов, Гусейнов, Нуриев, Гусейнов, Абдуллазаде, Абдуллазаде, Аббасов, Гусейнов, Ахундзаде
1тайм
Франция:
Шевалье, Тео, Люка Эрнандес, Конате, Гюсто, К. Тюрам, Заир-Эмери, Экитике, Аклиуш, Нкунку, Матета
Запасные: Барколя, Товен, Упамекано, Шерки, Канте, Самба, Олисе, Меньян, Динь, Кунде, Салиба
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 17:00, Arena Kombëtare
Албания
Завершен
0 - 2
Англия
Матч окончен
Лячи   Паязити
84’
84’
Беллингем   Роджерс
82’
  Кейн
80’
Беллингем
Байрами   Броя
75’
75’
Уортон   Андерсон
75’
Боуэн   Рэшфорд
74’
  Кейн
62’
Эзе   Сака
62’
Райс   Фоден
2тайм
Перерыв
39’
Уортон
Хюсай   Балиу
26’
Рамадани
15’
Албания
Стракоша, Алийи, Джимшити, Исмайли, Хюсай, Аслани, Рамадани, Ходжа, Лячи, Байрами, Узуни
Запасные: Цаке, Даку, Балиу, Симони, Паязити, Дайсинани, Бериша, Броя, Туци, Айети, Асани, Манай
1тайм
Англия:
Хендерсон, Берн, Стоунз, Куанса, О`Райли, Райс, Уортон, Беллингем, Эзе, Кейн, Боуэн
Запасные: Фоден, Джеймс, Андерсон, Рэшфорд, Роджерс, Траффорд, Чалоба, Спенс, Сака, Пикфорд, Хендерсон, Скотт
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 17:00, Стадион Войска Польского
Украина
Завершен
2 - 0
Исландия
Матч окончен
  Гуцуляк
90’
+3’
Цыганков   Назарина
87’
Зубков   Сваток
87’
86’
Торстейнссон   Гудьонсен
86’
Эллертссон   Томассон
Конопля
85’
  Зубков
83’
Малиновский   Гуцуляк
77’
Малиновский
75’
Ярмолюк   Шапаренко
69’
Ванат   Яремчук
69’
65’
Виллюмссон   Гудмундссон
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Йоуханнессон
Украина
Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Зубков, Ярмолюк, Малиновский, Цыганков, Ванат
Запасные: Ризнык, Михайличенко, Назарина, Волынец, Бондарь, Караваев, Волошин, Сваток, Шапаренко, Яремчук, Михавко, Гуцуляк
1тайм
Исландия:
Олафссон, Магнуссон, Ингасон, Паульссон, Эллертссон, Йоуханнессон, Харальдссон, Гудмундссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Виллюмссон
Запасные: Гретарссон, Томассон, Бальдурссон, Хлинссон, Тордарсон, Гудьонсен, Гуннарссон, Эйнарссон, Вальдимарссон, Бьяркасон, Тоурдарсон, Гудмундссон
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 19:45, Сан-Сиро
Италия
Завершен
1 - 4
Норвегия
Матч окончен
90’
+3’
Ларсен
90’
+3’
  Ларсен
89’
Холанд   Ларсен
89’
Меллер Вольф   Эстигор
Бастони   Риччи
86’
Барелла   Буонджорно
86’
79’
  Холанд
Локателли   Скамакка
79’
Эспозито   Дзакканьи
79’
78’
  Холанд
76’
Серлот   Бобб
75’
Торстведт   Осгор
69’
Холанд
Эспозито
69’
Фраттези   Кристанте
68’
Бастони
67’
64’
Берг   Торсбю
63’
  Нуса
2тайм
Перерыв
Барелла
45’
+2’
Гаттузо
44’
  Эспозито
11’
Италия
Доннарумма, Бастони, Манчини, Ди Лоренцо, Димарко, Барелла, Локателли, Фраттези, Политано, Эспозито, Ретеги
Запасные: Карнезекки, Камбьязо, Кристанте, Риччи, Скамакка, Викарио, Буонджорно, Белланова, Дзакканьи, Распадори, Габбия, Орсолини
1тайм
Норвегия:
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Нуса, Торстведт, Берге, Берг, Серлот, Холанд
Запасные: Дюнгеланн, Ланго, Бобб, Торсбю, Тангвик, Педерсен, Эстигор, Осгор, Ларсен, Арнстад, Скьеллеруп, Бьеркан
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
16 ноября 19:45, стадион Зимбру
Израиль
Завершен
4 - 1
Молдова
Матч окончен
  Бабогло
88’
88’
Плэтикэ
Битон   Шуа
86’
  Перец
85’
Тургеман   Горно
84’
Перец   Джабер
78’
Каниховский   Ториаль
78’
73’
Каймаков
72’
Фратя   Бодиштяну
66’
Николэеску   Ионицэ
  Ревиво
65’
55’
Бытка   Борш
55’
Форов   Рэйляну
54’
Постолаки   Плэтикэ
Даса   Мизрахи
46’
2тайм
Перерыв
Перец
45’
+2’
37’
  Николэеску
Даса
34’
  Тургеман
21’
18’
Перчун
Израиль
Глазер, Ревиво, Лемкин, Блориан, Даса, Перец, Каниховский, Глух, Перец, Битон, Тургеман
Запасные: Нахмиас, Шуа, Ториаль, Шломо, Групер, Джабер, Ганах, Эльяси, Нирон, Горно, Мизрахи
1тайм
Молдова:
Тымбур, Герасименков, Бабогло, Кукош, Постолаки, Перчун, Каймаков, Бытка, Фратя, Форов, Николэеску
Запасные: Аврам, Борш, Богачук, Ионицэ, Домашкан, Штефан, Думбрэвану, Бодиштяну, Рэйляну, Кожухарь, Плэтикэ, Рацэ
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
