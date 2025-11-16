Квалификация ЧМ-2026. Италия против Норвегии, Франция победила Азербайджан, Англия была сильнее Албании, Португалия без Роналду забила 9 голов Армении

В Европе проходят матчи заключительного 10-го тура отбора ЧМ-2026.
В воскресенье сборная Португалии без дисквалифицированного Криштиану Роналду разгромила Армению (9:1), Франция выиграла у Азербайджана (3:1), Англия – у Албании (2:0), Италия встречается с Норвегией.
Квалификация ЧМ-2026
Европа
10-й тур
Венгрия
Дибус, Керкез, Салаи, Орбан, Него, Собослаи, Шефер, Лукач, Тот, Шаллаи, Варга
Запасные: Саппанош, Болла, Надь, Этвеш, Грубер, Мочи, Реджич, Демьен, Балог, Стайлз, Виталис, Дардаи
Ирландия:
Келлехер, О`Ши, Коллинз, О'Брайен, Азаз, Огбене, Скейлз, Коулмэн, Моламби, Каллен, Пэрротт
Запасные: Базуну, Джонстон, Эбоселе, Тэйлор, Кенни, Данн, Трэверс, Иган, Мэннинг, Ковентри, Макгрэт, Ида
Жоау Канселу Матеуш Нунеш
Рафаэл Леау Франсишку Консейсау
Португалия
Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Семеду, Вейга, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Гонсалу Рамуш
Запасные: Жозе Са, Инасиу, Рубен Невеш, Франсишку Консейсау, Руй Силва, Диогу Далот, Антониу Силва, Пальинья, Матеуш Нунеш, Боржеш, Жоау Феликс, Тринкау
Армения:
Авагян, Тикнизян, Мкртчян, Мурадян, Пилоян, Агасарян, Мурадян, Оганесян, Сперцян, Ранос, Серобян
Запасные: Григорян, Чанчаревич, Арутюнян, Манвелян, Бегларян, Бандикян, Шагоян, Григорян, Элоян, Nalbandyan, Севикян, Тарахчян
Сербия
Райкович, Павлович, Миленкович, Эракович, Костич, Лукич, Груйич, Радонич, Самарджич, Живкович, Йович
Запасные: Милосавлевич, Терзич, Гудель, Илич, Катаи, Милошевич, Ратков, Станкович, Петрович, Мимович, Велькович, Илич
Латвия:
Матревицс, Тонишев, Савальниекс, Юрковскис, Вейпс, Мельник, Дашкевичс, Зеленков, Вапне, Икауниекс, Гутковский
Запасные: Звиедрис, Ягодинский, Грабовскис, Пенкевицс, Савельев, Балодис, Danila Patijčuks, Мелнис, Пулис, Регжа, Оролс
Азербайджан
Магомедалиев, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Дашдемиров, Алиев, Хайбулаев, Махмудов, Алиев, Нуриев, Дадашов
Запасные: Ахмадзада, Агаев, Байрамов, Гусейнов, Нуриев, Гусейнов, Абдуллазаде, Абдуллазаде, Аббасов, Гусейнов, Ахундзаде
Франция:
Шевалье, Тео, Люка Эрнандес, Конате, Гюсто, К. Тюрам, Заир-Эмери, Экитике, Аклиуш, Нкунку, Матета
Запасные: Барколя, Товен, Упамекано, Шерки, Канте, Самба, Олисе, Меньян, Динь, Кунде, Салиба
Албания
Стракоша, Алийи, Джимшити, Исмайли, Хюсай, Аслани, Рамадани, Ходжа, Лячи, Байрами, Узуни
Запасные: Цаке, Даку, Балиу, Симони, Паязити, Дайсинани, Бериша, Броя, Туци, Айети, Асани, Манай
Англия:
Хендерсон, Берн, Стоунз, Куанса, О`Райли, Райс, Уортон, Беллингем, Эзе, Кейн, Боуэн
Запасные: Фоден, Джеймс, Андерсон, Рэшфорд, Роджерс, Траффорд, Чалоба, Спенс, Сака, Пикфорд, Хендерсон, Скотт
Украина
Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Зубков, Ярмолюк, Малиновский, Цыганков, Ванат
Запасные: Ризнык, Михайличенко, Назарина, Волынец, Бондарь, Караваев, Волошин, Сваток, Шапаренко, Яремчук, Михавко, Гуцуляк
Исландия:
Олафссон, Магнуссон, Ингасон, Паульссон, Эллертссон, Йоуханнессон, Харальдссон, Гудмундссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Виллюмссон
Запасные: Гретарссон, Томассон, Бальдурссон, Хлинссон, Тордарсон, Гудьонсен, Гуннарссон, Эйнарссон, Вальдимарссон, Бьяркасон, Тоурдарсон, Гудмундссон
Италия
Доннарумма, Бастони, Манчини, Ди Лоренцо, Димарко, Барелла, Локателли, Фраттези, Политано, Эспозито, Ретеги
Запасные: Карнезекки, Камбьязо, Кристанте, Риччи, Скамакка, Викарио, Буонджорно, Белланова, Дзакканьи, Распадори, Габбия, Орсолини
Норвегия:
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Нуса, Торстведт, Берге, Берг, Серлот, Холанд
Запасные: Дюнгеланн, Ланго, Бобб, Торсбю, Тангвик, Педерсен, Эстигор, Осгор, Ларсен, Арнстад, Скьеллеруп, Бьеркан
Израиль
Глазер, Ревиво, Лемкин, Блориан, Даса, Перец, Каниховский, Глух, Перец, Битон, Тургеман
Запасные: Нахмиас, Шуа, Ториаль, Шломо, Групер, Джабер, Ганах, Эльяси, Нирон, Горно, Мизрахи
Молдова:
Тымбур, Герасименков, Бабогло, Кукош, Постолаки, Перчун, Каймаков, Бытка, Фратя, Форов, Николэеску
Запасные: Аврам, Борш, Богачук, Ионицэ, Домашкан, Штефан, Думбрэвану, Бодиштяну, Рэйляну, Кожухарь, Плэтикэ, Рацэ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы отбора ЧМ-2026
Статистика отбора ЧМ-2026