  • Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
47

Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»

Андрей Канчельскис: Карпин должен прекратить совмещение постов в сборной и «Динамо».

Андрей Канчельскис призвал Валерия Карпина прекратить совмещение тренерских постов в «Динамо» и сборной России. В субботу россияне проиграли дома Чили (0:2) в товарищеском матче.

«В матче с Чили я посмотрел только второй тайм. Не понимаю эту тенденцию разыгрывать мяч от ворот. Можно просто вперед вынести, и проблем у нас не будет. У нас надежности в обороне не хватает, а мы хотим в зрелищный футбол играть и в итоге проигрываем.

Карпину давно пора определиться с местом работы. На двух стульях он долго не усидит, сам себя обманывает. Пусть выбирает, хочет он работать в сборной или в «Динамо». Где в мире тренер сборной еще и какой-то клуб тренирует? Если он будет продолжать работать на два фронта, на обоих провалится.

Не очень хочу сравнивать нашу сборную с европейскими командами. Мы нигде не играем, так что это будет неправильно. Когда вернемся, тогда и будем говорить о нашем реальном уровне. Сейчас даже не буду об этом говорить», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoВалерий Карпин
logoСборная Чили по футболу
logoАндрей Канчельскис
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
