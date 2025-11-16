Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»

Каземиро: Бразилии надо сделать ставку на Неймара.

Каземиро призвал использовать Неймара в сборной Бразилии так же, как Аргентина использовала Лионеля Месси на ЧМ-2022 .

– Стоит ли команде тактически подстраиваться под Неймара? Играть на него, так сказать.

– Однозначно. Аргентина делала это с Месси. Я скажу снова, эти трое (Месси, Неймар и Роналду – Спортс”) – лучшие игроки мира, можно выпускать Неймара и играть именно так. Не то чтобы он будет просто стоять, а мы будем бегать, нет, все работает не так. Аргентина играла подобным образом: Хулиан Альварес опускался в глубину, а Месси играл как «ложная девятка». Команда защищалась низким блоком, а Месси стоял впереди.

Мастерство таких футболистов не подлежит сомнению, и нельзя от него отказываться. Эти игроки слишком талантливы. В современном футболе грань между поражением и победой слишком тонка, а именно эти футболисты позволяют ее пересечь. Скажем, в матче с Хорватией Неймар забил в какой-то момент и решил проблему команды. Игра не складывалась, шла тяжело, а он забил прекрасный гол – и все, 1:0, – сказал хавбек сборной Бразилии.