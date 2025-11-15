Тренер Чили Кордова о приглашении России на Кубок Америки: «Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать»

Тренер сборной Чили о приглашении России на Кубок Америки: там сложно играть.

Тренер сборной Чили ответил на вопрос о возможном приглашении сборной России на Кубок Америки .

«Это не от меня зависит. Приглашенные команды существуют, но есть своя специфика и свои традиции.

Это отдельный турнир, где много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать», – сказал Николас Кордова.