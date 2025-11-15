Тренер Чили Кордова о приглашении России на Кубок Америки: «Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать»
Тренер сборной Чили о приглашении России на Кубок Америки: там сложно играть.
Тренер сборной Чили ответил на вопрос о возможном приглашении сборной России на Кубок Америки.
«Это не от меня зависит. Приглашенные команды существуют, но есть своя специфика и свои традиции.
Это отдельный турнир, где много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать», – сказал Николас Кордова.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
