Васильев о пиве на стадионах: «Плохая инициатива. У русского человека нет меры, чрезмерное употребление пагубно влияет на здоровье. От алкоголя разбиваются семьи»

Дмитрий Васильев не поддержал идею продажи пива на стадионах.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался по поводу возможной продажи пива на стадионах.

«Я очень плохо к этому отношусь. Это плохая инициатива, потому что никакие деньги не могут измерить здоровье населения.

Пиво никак не способствует здоровому образу жизни, потому что у русского человека, как известно, нет меры. Чрезмерное употребление только пагубно влияет на здоровье, а вместе с этим мутнеет и разум.

Поэтому деньги, которые пытаются заработать на продаже пива на стадионах, потом пойдут не во благо, а на реабилитацию людей.

Причем неизвестно, в каком масштабе все это будет происходить, потому что, к примеру, многие приезжают на стадион на своих машинах и думают, что после одного-двух бокальчиков ничего не будет и снова садятся за руль после игры. В итоге случаются аварии, погибают люди.

К тому же от алкоголя разбиваются семьи, и это только малая часть того, к чему это все может привести.

Народ, когда приезжает на спортивные объекты, уже чрезмерно возбужден, а под алкогольным опьянением может вести себя совсем неадекватно. Так что этот возможный закон – большая ошибка», – заявил Дмитрий Васильев .