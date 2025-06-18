«Флорида» выиграла 2-й Кубок Стэнли подряд, Никитин возглавил ЦСКА, Даку не будет в «Зените», кампания «Матч ТВ» против Карпина, «Ассоль» Загитовой на Первом канале и другие новости

1. «Флорида» выиграла Кубок Стэнли во втором сезоне подряд , вновь победив «Эдмонтон» в финале! В шестом матче «Пантерс» обыграли «Ойлерс» со счетом 5:1, форвард Сэм Райнхарт оформил покер и повторил рекорд финальных серий. Приз MVP плей-офф достался другому флоридскому Сэму – Беннетту, ставшему лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами. В составе южан двукратными обладателями трофея стали 2 россиянина – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

«Флорида» стала третьим клубом НХЛ, защитившим титул в эпоху потолка зарплат . Ну а «Ойлерс» с Коннором Макдэвидом стали первым клубом за 47 лет, проигравшим 2 финала подряд .

2. Игорь Никитин официально вернулся в ЦСКА – контракт аж на пять лет. Уход из «Локомотива» тренер объяснил «выполненной задачей» , а ярославским болельщикам ответил, что «заслужил право выбора» . На ЦСКА за увольнение в 2021-м обиды нет – Губерниев знает , почему.

3. Трансфер Мирлинда Даку в «Зенит» сорвался – подтвердил сам Медведев. Похоже, форвард запросил слишком много денег .

4. Валерий Карпин дебютировал в «Динамо» с бодрой пресс-конференции . Обвинил «Матч ТВ» в кампании против совмещения в клубе и сборной, чем сильно удивил Шнякина и Генича . Тренер верит , что сможет побороться за чемпионство, готов пригласить Мостового на стажировку и совсем не против играть с Медиалигой . В конце мероприятия Карпину подарили куклу Лабубу .

5. Шоу Алины Загитовой «Ассоль» покажут на Первом канале .

6. На клубном чемпионате мира «Боруссия» и «Флуминенсе» сыграли вничью – 0:0. Капитан «Уравы» Хойбротен решил не приветствовать соперников из «Ривера» перед игрой, но его перформанс не помог японцам – 1:3 . В другом матче финалист Лиги чемпионов «Интер» не смог обыграть мексиканский «Монтеррей» – ничья 1:1.

7. Трансферы. «Динамо» подписало Осипенко и продлило контракт с Гладышевым – отступные указаны только для европейским клубов . Далер Кузяев ушел из «Гавра» . «Локомотив» продаст Сулейманова «Ростову», «Спартак» не отпустил Хлусевича в «Краснодар». «Реал» отказался от Дьокереша, «Барса» разочарована позицией Диаса.

8. Хавьер Паскуаль покинул пост главного тренера баскетбольного «Зенита».

9. Объявлен состав обновленного микста US Open : Медведев сыграет с Андреевой, Алькарас – с Радукану, Осака – с Кириосом.

10. Роналду передал Трампу футболку сборной Португалии с надписью «Президенту, выступающему за мир».

11. Мостовой и Карпин возглавят сборные Росконгресса и РФС в матче на ПМЭФ.

12. ФИФА не покажет антирасистские слоганы на КЧМ , хотя готовила материалы несколько месяцев.

13. Депутат Хамитов предложил ввести в школах систему спортивного наставничества .

14. Ирина Винер и Александр Дюков внесены в санкционные списки Канады.

15. Гонщики посетили премьеру фильма «Формула-1» c Брэдом Питтом в главной роли.

Цитаты дня

Жена Карпина о хейте: «Люди, которые чего-то добиваются, триггерят тех, кто добиваться не хочет. Про меня пишут – бог с ними, про любимого человека – вступлюсь»

Али Даеи: «Если родина горит, а в сердце нет пламени, тогда я лучше умру, чем предам свой народ»

Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Мы не очень-то хоккейная держава. Спортивные начальники кормили обещаниями. Бесят посулы и ожидания какого-то чуда. Нас некому защищать»

Ральф Рангник: «Я абсолютный пацифист – ни разу не держал в руках оружие, никогда ни на кого не поднимал руку. Сейчас важно доносить до окружающих послания против насилия»

Светлана Журова: «Это нормально, что МОК никак не реагирует на ирано-израильский конфликт. Правильно, что спортсменов не отстраняют»