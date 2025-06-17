Никитин о том, что фанаты «Локомотива» обиделись на него: «Вопросов нет, я решение для себя принял, я за него отвечаю. Мы заслужили право выбора своей работой, которую честно выполнили»

Игорь Никитин высказался о реакции фанатов «Локомотива» на его уход из клуба.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина .

Ранее тренер покинул ярославский клуб и вернулся в ЦСКА. В его штаб вошли Дмитрий Юшкевич, Александр Попов, Рашит Давыдов, Дмитрий Пирожков и Владислав Брызгалов.

– Понимаете, что многие болельщики ярославского клуба сильно на вас обиделись?

– Нет никаких вопросов, я решение для себя принял, я за него отвечаю.

Считаю, что мы заслужили право выбора своей работой, которую честно выполнили.

– Видел ваше обращение к ним, можете повторить эти слова?

– Мы своей работой заложили фундамент, который привел к выигрышу «Локомотивом » Кубка Гагарина. Мы работали честно, а это главное, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.