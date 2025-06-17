Карпину подарили куклу Лабубу на первой пресс-конференции в «Динамо». Ранее журналисты спрашивали тренера о ней
Валерию Карпину подарили куклу Лабубу.
Сегодня состоялась пресс-конференция Карпина в качестве главного тренера «Динамо».
В ходе нее Карпину подарили куклу Лабубу. Тренера спрашивали об этой игрушке на пресс-конференции в сборной России.
Ранее Карпин рассказал, что устает от подобных вопросов.
Фото: скриншоты с пресс-конференции Карпина
Карпин об общении с прессой: «Много от чего устаю. Например, от вопросов про лабубу, медиалигу, тренды, зумеров-незумеров. От вопросов, которые не связаны с футболом»
Чего добьется Карпин в «Динамо»?31090 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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