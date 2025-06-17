Карпину подарили куклу Лабубу на первой пресс-конференции в «Динамо». Ранее журналисты спрашивали тренера о ней

Валерию Карпину подарили куклу Лабубу.

Сегодня состоялась пресс-конференция Карпина в качестве главного тренера «Динамо ».

В ходе нее Карпину подарили куклу Лабубу. Тренера спрашивали об этой игрушке на пресс-конференции в сборной России.

Ранее Карпин рассказал, что устает от подобных вопросов.

Фото: скриншоты с пресс-конференции Карпина

Карпин об общении с прессой: «Много от чего устаю. Например, от вопросов про лабубу, медиалигу, тренды, зумеров-незумеров. От вопросов, которые не связаны с футболом»