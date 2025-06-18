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  • Генменеджер «Флориды» о Кубке Стэнли: «Приходящие к нам игроки чаще всего проводят лучший сезон в карьере. Мы можем создать условия, но это заслуга всей команды»
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Генменеджер «Флориды» о Кубке Стэнли: «Приходящие к нам игроки чаще всего проводят лучший сезон в карьере. Мы можем создать условия, но это заслуга всей команды»

Генменеджер «Флориды» считает, что атмосфера в команде делает ее успешной.

«Пантерс» во второй раз подряд победили в Кубке Стэнли. В финальной серии они обыграли «Эдмонтон» со счетом 4-2 (5:1 в шестой игре).

В плей-офф за «Флориду» играли восемь человек, которых не было в составе годом ранее.

«В большинстве случаев игроки, которые приходят к нам, проводят лучший сезон в карьере.

Приятно думать, что мы можем создать условия, в которых ребята могут это сделать, но это заслуга всей команды, всей раздевалки.

Это действительно так», – сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.

«Флорида» радуется как в первый раз! Победные эмоции финала-2025

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Associated Press
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