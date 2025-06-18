Генменеджер «Флориды» о Кубке Стэнли: «Приходящие к нам игроки чаще всего проводят лучший сезон в карьере. Мы можем создать условия, но это заслуга всей команды»
Генменеджер «Флориды» считает, что атмосфера в команде делает ее успешной.
«Пантерс» во второй раз подряд победили в Кубке Стэнли. В финальной серии они обыграли «Эдмонтон» со счетом 4-2 (5:1 в шестой игре).
В плей-офф за «Флориду» играли восемь человек, которых не было в составе годом ранее.
«В большинстве случаев игроки, которые приходят к нам, проводят лучший сезон в карьере.
Приятно думать, что мы можем создать условия, в которых ребята могут это сделать, но это заслуга всей команды, всей раздевалки.
Это действительно так», – сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.
«Флорида» радуется как в первый раз! Победные эмоции финала-2025
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Associated Press
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости