Дементьев о втором поражении Макдэвида в финале: «Овечкин выиграл кубок на 13-й год»

Алексей Дементьев высказался о Конноре Макдэвиде.

Капитан «Эдмонтона» проиграл во втором подряд финале Кубка Стэнли.

– Как думаете, каково сейчас Макдэвиду, который проиграл два финала подряд?

– Второй год подряд он был рядом, это очень тяжело с моральной точки зрения. Насколько он хорош был, сложно оценить. Он является лучшим игроком мирового хоккея. Но вспомните, что тот же Овечкин выиграл Кубок Стэнли на 13-й год, а это равного калибра игроки, – сказал агент.

Макдэвид в этом розыгрыше плей-офф НХЛ набрал 33 (7+26) очка.