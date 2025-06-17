«Барселона» разочарована выжидательной позицией Луиса Диаса. Каталонцы хотели, чтобы вингер оказал давление на «Ливерпуль» (Mundo Deportivo)

«Барселона» недовольна поведением Луиса Диаса.

По данным Mundo Deportivo, «блауграна» рассчитывала, что вингер и его агент будут оказывать давление на руководство «Ливерпуля » с целью создать благоприятные условия для начала переговоров с участием каталонцев и мерсисайдцев. Однако представитель колумбийца занял выжидательную позицию, и это разочаровало боссов испанской команды.

«Барселона » хочет поскорее решить вопрос с трансфером Диаса , чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации с Нико Уильямсом («Атлетик»).

Утверждается, что руководство сине-гранатовых «начинает терять терпение».