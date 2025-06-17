«Барселона» разочарована выжидательной позицией Луиса Диаса. Каталонцы хотели, чтобы вингер оказал давление на «Ливерпуль» (Mundo Deportivo)
«Барселона» недовольна поведением Луиса Диаса.
По данным Mundo Deportivo, «блауграна» рассчитывала, что вингер и его агент будут оказывать давление на руководство «Ливерпуля» с целью создать благоприятные условия для начала переговоров с участием каталонцев и мерсисайдцев. Однако представитель колумбийца занял выжидательную позицию, и это разочаровало боссов испанской команды.
«Барселона» хочет поскорее решить вопрос с трансфером Диаса, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации с Нико Уильямсом («Атлетик»).
Утверждается, что руководство сине-гранатовых «начинает терять терпение».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?32660 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости