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Отступные за Гладышева для европейских клубов – от 15 до 25 млн евро. Для российских команд сумма не прописана («СЭ»)

Европейские клубы смогут купить Ярослава Гладышева без переговоров с «Динамо».

Нападающий продлил контракт с московским клубом до 2030 года.

По информации «Спорт-Экспресса», отступные для европейских клубов установлены на том же уровне, что в случае с Арсеном Захаряном в свое время: от 15 млн до 25 млн евро (с каждым годом эта сумма росла).

При этом отступные для российских команд не предусмотрены.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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