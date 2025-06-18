  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владислав Третьяк: «Бобровский – настоящий MVP плей-офф. Без него «Флорида» не взяла бы Кубок Стэнли»
15

Владислав Третьяк: «Бобровский – настоящий MVP плей-офф. Без него «Флорида» не взяла бы Кубок Стэнли»

Владислав Третьяк высоко отозвался о Сергее Бобровском.

«Всегда слежу за выступлениями всех русских игроков в НХЛ. А с особым вниманием и симпатией, естественно, отношусь к вратарям. За того же Бобровского персонально болею много лет. У нас прекрасные отношения, мы поддерживаем связь, постоянно общаемся. Сергей – прекрасный человек и поистине великий спортсмен. От всей души рад, что он выиграл второй Кубок Стэнли. Сердечно поздравляю и нашего вратаря, и русского защитника «Флориды» Дмитрия Куликова с грандиозной победой!

Казалось бы, все знают, какой высочайший уровень надежности может демонстрировать Бобровский. Но в этом плей-офф он сумел удивить всю хоккейную планету. То, что Сергей делал в воротах – это что-то невероятное, его сейвы можно пересматривать бесконечно. Бобровский с каждым годом выглядит все лучше – на такое способны только по-настоящему великие вратари.

Казалось бы, соперники уже изучили его действия вдоль и поперек – но наш голкипер постоянно удивляет всех. И делает свои шикарные спасения в самых главных матчах. Я убежден, что именно Сергей – настоящий MVP плей-офф НХЛ. Что в прошлом году, что в этом. Он – самый ценный игрок команды-чемпиона, без такого вратаря «Флорида» не взяла бы Кубок Стэнли.

Бобровский – профессионал, человек, который очень любит хоккей. Не удивлюсь, если клуб уговорит его продлить контракт. Во Флориде точно захотят, чтобы он играл за их команду как минимум до 40 лет – как Овечкин играет за «Вашингтон».

А еще успех нашего вратаря – пример всем молодым хоккеистам, всем молодым людям. Никогда не сдавайтесь, упорно идите к мечте – и все сбудется! Бобровский много лет усердно работал, прибавлял в мастерстве, готовил себя к тому, чтобы останавливать самых звездных нападающих НХЛ. И в конце концов к нему пришли и грандиозные победы, и титулы, и восхищение всего хоккейного мира.

Бобровский в 35 выиграл свой первый Кубок Стэнли, в 36 – второй. И славный путь продолжается. Давайте еще раз порадуемся за него, искренне поздравим его с таким успехом. Сергей – ты лучший вратарь планеты!» – сказал президент ФХР.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoВладислав Третьяк
logoФХР
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoФлорида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о недопуске России на ОИ-2026: «Не наша вина, что политика вмешалась в спорт. Мы законодатели моды, остаемся хоккейной державой»
85вчера, 14:55
Владислав Третьяк: «Программа подготовки хоккеистов – комплекс уникальных методик. Она уже 6 лет внедряется в хоккейную систему России. Мы готовы делиться знаниями с дружественными странами»
512 июня, 21:59
Глава Ассоциации хоккея Ирана о сотрудничестве с ФХР: «Рады, что нашими наставниками будет страна-лидер мирового хоккея. Помним Суперсерию-1972, Третьяк – один из величайших спортсменов всех времен»
412 июня, 19:41
Главные новости
Еременко перешел в ЦСКА. Контракт – на год
1 минуту назад
Фетисов о том, что ИИХФ не поздравила россиян из «Флориды» с Кубком Стэнли: «Убогие какие-то. Сами себя делают дураками»
218 минут назад
Бобровский о победе в Кубке Стэнли: «В моей карьере было много взлетов и падений – не так много людей верили в меня. Благодарю Бога за этот опыт»
119 минут назад
Хоккеисты «Флориды» повредили Кубок Стэнли во время празднования на льду
1635 минут назадФото
Марнер выберет новый клуб к середине июля. Форвард «Торонто» хочет посетить город проживания перед тем, как принять решение (Даррен Дрегер)
436 минут назад
Морис о Кубке Стэнли: «Не знаю, как «Флорида» поднялась на вершину горы. Ребята любят друг друга, и это их источник энергии – я не встречал таких людей раньше»
958 минут назад
«Флорида» проведет чемпионский парад 22 июня. Финальная точка автобусного маршрута – пляж со сценой
6сегодня, 09:20
«Идиоты конченые, дебилы просто. Из них брызжет злоба, зависть застилает глаза». Величкин о том, что ИИХФ не поздравила россиян из «Флориды» с Кубком Стэнли
18сегодня, 08:40
Вячеслав Быков: «Бобровский – лучший вратарь мира на данный момент. Испытываю гордость. Он русский вратарь мирового класса»
4сегодня, 08:32
Ткачак заявил, что «Флорида» стала династией после двух побед подряд в Кубке Стэнли: «Конечно, да. Безусловно»
10сегодня, 08:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Возможно, Малкин в Магнитогорске получил бы новое дыхание в карьере. Его очень любят. Он большая звезда». Величкин о форварде
448 минут назад
Дементьев о роли Куликова в чемпионстве «Флориды»: «Он был полезен, его вклад неоценим. Да, было два автогола, но это бывает»
сегодня, 09:32
Депутат Свищев о том, что ИИХФ не поздравила россиян из «Флориды» с Кубком Стэнли: «Неуважительно. Наши хоккеисты – одни из самых ярких в лиге. ИИХФ запугали»
2сегодня, 08:58
«Лучший ###### день в моей жизни». Сет Джонс о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
4сегодня, 08:58
Губерниев о недопуске России на Олимпиаду: «Овечкин и другие наши звезды принесли бы существенную финансовую прибыль. Нужно развивать хоккей в стране, не оглядываться на ИИХФ и МОК»
сегодня, 08:45
Владелец «Флориды» Виола о возможности выиграть 3-й Кубок Стэнли подряд: «Это стандарт совершенства. Нет другого пути, кроме как стремиться к чемпионству»
3сегодня, 07:58
Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о Бобровском: «В его игре ничего не меняется – неважно, пропустил он 6 шайб или сделал шатаут. Я бы с удовольствием пообщался с ним, чтобы поучиться»
4сегодня, 07:40
Драйзайтль о 2-4 в финале: «Флорида» была лучше и глубже – их третье звено нанесло «Эдмонтону» большой урон. Мы не выиграли, попробуем снова в следующем году»
1сегодня, 07:35
Беннетт про «Конн Смайт»: «Это огромная честь. Но во «Флориде» 25 MVP, и приз мог достаться любому игроку»
5сегодня, 07:10
Луонго выиграл 2-й Кубок Стэнли с «Флоридой» в качестве советника генменеджера. Экс-вратарь «Пантерс» не брал титул по ходу игровой карьеры
3сегодня, 06:35Фото