Владислав Третьяк: «Бобровский – настоящий MVP плей-офф. Без него «Флорида» не взяла бы Кубок Стэнли»

Владислав Третьяк высоко отозвался о Сергее Бобровском.

«Всегда слежу за выступлениями всех русских игроков в НХЛ. А с особым вниманием и симпатией, естественно, отношусь к вратарям. За того же Бобровского персонально болею много лет. У нас прекрасные отношения, мы поддерживаем связь, постоянно общаемся. Сергей – прекрасный человек и поистине великий спортсмен. От всей души рад, что он выиграл второй Кубок Стэнли. Сердечно поздравляю и нашего вратаря, и русского защитника «Флориды» Дмитрия Куликова с грандиозной победой!

Казалось бы, все знают, какой высочайший уровень надежности может демонстрировать Бобровский. Но в этом плей-офф он сумел удивить всю хоккейную планету. То, что Сергей делал в воротах – это что-то невероятное, его сейвы можно пересматривать бесконечно. Бобровский с каждым годом выглядит все лучше – на такое способны только по-настоящему великие вратари.

Казалось бы, соперники уже изучили его действия вдоль и поперек – но наш голкипер постоянно удивляет всех. И делает свои шикарные спасения в самых главных матчах. Я убежден, что именно Сергей – настоящий MVP плей-офф НХЛ. Что в прошлом году, что в этом. Он – самый ценный игрок команды-чемпиона, без такого вратаря «Флорида» не взяла бы Кубок Стэнли.

Бобровский – профессионал, человек, который очень любит хоккей. Не удивлюсь, если клуб уговорит его продлить контракт. Во Флориде точно захотят, чтобы он играл за их команду как минимум до 40 лет – как Овечкин играет за «Вашингтон».

А еще успех нашего вратаря – пример всем молодым хоккеистам, всем молодым людям. Никогда не сдавайтесь, упорно идите к мечте – и все сбудется! Бобровский много лет усердно работал, прибавлял в мастерстве, готовил себя к тому, чтобы останавливать самых звездных нападающих НХЛ. И в конце концов к нему пришли и грандиозные победы, и титулы, и восхищение всего хоккейного мира.

Бобровский в 35 выиграл свой первый Кубок Стэнли, в 36 – второй. И славный путь продолжается. Давайте еще раз порадуемся за него, искренне поздравим его с таким успехом. Сергей – ты лучший вратарь планеты!» – сказал президент ФХР.