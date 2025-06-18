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«Флорида» проведет чемпионский парад 22 июня. Финальная точка автобусного маршрута – пляж со сценой

«Флорида» проведет чемпионский парад 22 июня.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии (4-2, 5:1 в шестой игре) и стали обладателями Кубка Стэнли.

Автобус с игроками проедет по Форд-Лодердейлу в это воскресенье. Маршрут будет такой же, как в прошлом году, время начала парада будет озвучено позже.

Финальной точкой станет городской пляж, на котором установят сцену для празднования, на которой хоккеисты будут произносить речи.

Отмечается, что год назад, несмотря на тропический шторм, на пляже собрались около 250 000 человек.

«Лучший ###### день в моей жизни». Сет Джонс о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Florida Hockey Now
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