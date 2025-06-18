Бобровский о победе в Кубке Стэнли: «В моей карьере было много взлетов и падений – не так много людей верили в меня. Благодарю Бога за этот опыт»
Сергей Бобровский поблагодарил Бога и игроков «Флориды» за победу в Кубке Стэнли.
Российский голкипер второй год подряд становится обладателем главного трофея в НХЛ в составе «Пантерс».
«Это потрясающее чувство. Хотел бы поблагодарить ребят: их преданность и самоотверженность была потрясающей.
Всю карьеру у меня было много взлетов и падений, немногие верили, что я смогу вернуться. Поэтому я благодарю Бога за этот опыт.
Я не могу быть более благодарным и признательным», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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