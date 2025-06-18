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Депутат Свищев о том, что ИИХФ не поздравила россиян из «Флориды» с Кубком Стэнли: «Неуважительно. Наши хоккеисты – одни из самых ярких в лиге. ИИХФ запугали»

Дмитрий Свищев раскритиковал ИИХФ за решение не поздравлять россиян с Кубком Стэнли.

Международная федерация хоккея опубликовала постер, посвященный победе «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На коллаже вместе с изображением трофея размещены фото хоккеистов «Пантерс» в форме национальных сборных.

Российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов – на постер не попали. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.

«Международную федерацию хоккея просто запугали. Они не выдерживают давления. Вся ситуация некрасивая, так нельзя. Они проявили неуважение к нашим хоккеистам, клубу и НХЛ. Наши хоккеисты в составе «Флориды» одни из самых ярких в лиге. И не поздравить их с трофеем – это неуважительно.

Это слабость ИИХФ. Пусть они объяснят причину, почему наших спортсменов не поздравили. Разве они исключены из списка хоккеистов? Возникают вопросы к профессиональным качествам ИИХФ», – сказал депутат Госдумы.

Опубликовано: Sports
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