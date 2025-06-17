Карпин о матче «Динамо» – 2Drots: «К Медиалиге отношусь хорошо. Сборные должны играть со сборными, клубы – с кем угодно»

Валерий Карпин сказал, что хорошо относится к Winline Медиалиге.

«Эмоций от того, что это медиакоманда, – никаких. Медиалига – хороший проект, люди ходят, много говорят о футболе. Ради бога. К Медиалиге отношусь хорошо. Клубный футбол может играть с кем угодно, как угодно, где угодно.

Когда я говорил про сборную, я даже говорил про профессиональные клубы. Сборная России не должна играть против, например, «Динамо ». Если бы сборная России готовилась к чемпионату Европы, чемпионату мира, к отборочным матчам, и возникла ситуация, когда можно провести игру, тогда можно сыграть даже с клубом. Такие прецеденты были, и это нормально, когда ты готовишься к официальному соревнованию.

Но когда этих официальных соревнований нет, то сборная в те паузы, которые бывают, должна играть против сборных, а не против профессиональных команд, не говоря уже о медийных. То, что клубы играют против медийных команд, – это великолепно. Соберется достаточно много народу. Играть при заполненных трибунах даже товарищеский подготовительный матч приятнее, чем при пустых трибунах.

Говоря уже об уровне для первого соперника, все тренеры для начала выбирают команду пониже уровнем. Никто не говорит, что надо сразу играть с «Барселоной». К чемпионату хотелось бы уже команду посильнее по уровню.

По уровню лучшие команды Медиалиги – это, как минимум, команды Второй лиги, серебро-золото, наверное. По уровню соперничества это будет Вторая лига. «Ростов» играл с «Форте» Таганрог, еще какие-то команды Второй лиги были. Это нормально», – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.

26 июня «Динамо» сыграет против 2Drots в рамках Media x Pro Cup. 27 июня в этом же турнире сыграют ЦСКА – «Амкал ».