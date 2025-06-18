Фетисов о том, что ИИХФ не поздравила россиян из «Флориды» с Кубком Стэнли: «Убогие какие-то. Сами себя делают дураками»

Вячеслав Фетисов осудил ИИХФ за решение не поздравлять россиян с Кубком Стэнли.

Международная федерация хоккея опубликовала постер, посвященный победе «Флориды » в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На коллаже вместе с изображением трофея размещены фото хоккеистов «Пантерс» в форме национальных сборных.

Российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов – на постер не попали. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.

«Мне за них [россиян] обидно, они [представители ИИХФ]убогие какие-то. Это же очевидные вещи, сами себя делают дураками», – сказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли.