Осипенко перешел в «Динамо» из «Ростова». Защитник подписал контракт с бело-голубыми до 2028 года

Максим Осипенко перешел в «Динамо» из «Ростова».

Московский клуб официально объявил о подписании 3-летнего контракта с 31-летним защитником.

«Защитник подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. Максим будет играть за «Динамо» под 55-м номером.

Добро пожаловать в семью 💙» – говорится в телеграм-канале «Динамо ».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Осипенко провел 30 матчей за «Ростов», в которых забил 9 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 результативные передачи.

Фото: телеграм-канал «Динамо».