Осипенко перешел в «Динамо» из «Ростова». Защитник подписал контракт с бело-голубыми до 2028 года
Максим Осипенко перешел в «Динамо» из «Ростова».
Московский клуб официально объявил о подписании 3-летнего контракта с 31-летним защитником.
«Защитник подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. Максим будет играть за «Динамо» под 55-м номером.
Добро пожаловать в семью 💙» – говорится в телеграм-канале «Динамо».
В минувшем сезоне Мир РПЛ Осипенко провел 30 матчей за «Ростов», в которых забил 9 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 результативные передачи.
Фото: телеграм-канал «Динамо».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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