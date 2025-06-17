Карпин о чемпионстве «Динамо»: «Если бы не верил, то не стал бы тренировать, наверное. Верю, что мы будем выигрывать каждую игру, а если так делать, то 100% станем чемпионами»

Валерий Карпин заявил о чемпионских амбициях.

– Вы верите в то, что «Динамо» станет чемпионом?

– Если бы я в это не верил, то, наверное, не стал бы тренировать.

Я верю, что мы будем выигрывать каждую игру. А если мы это будем делать, то стопроцентно станем чемпионами. Будем в это верить, – сказал главный тренер «Динамо ».