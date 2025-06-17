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«Зенит» объявил об уходе Хавьера Паскуаля

Хавьер Паскуаль покинул пост главного тренера «Зенита».

«Зенит» объявил, что главный тренер Хавьер Паскуаль покидает клуб по истечении срока контракта.

52-летний испанский специалист провел в петербургском клубе пять полных сезонов и стал его рекордсменом по количеству игр на посту главного тренера. За это время он провел 308 матчей, одержав в них 215 побед.

Под руководством Паскуаля «Зенит» завоевал свой первый титул чемпиона Единой лиги ВТБ, выиграл чемпионат и Кубок России, дважды – Суперкубок Единой лиги, а также четыре раза – Кубок Кондрашина и Белова.

В своем первом полноценном сезоне Паскуаль вывел «Зенит» в четвертьфинал Евролиги.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
Хавьер Паскуаль
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