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ФИФА не покажет антирасистские слоганы на КЧМ, хотя готовила материалы несколько месяцев. Это связано с тенденцией отказа от политики инклюзивности в США, возможно (The Athletic)

ФИФА не будет вести антирасистскую кампанию во время клубного ЧМ в США.

The Athletic сообщает, что организация приняла решение не показывать во время турнира видеоролики, вывески и другие материалы, в которых прямо упоминается борьба с расизмом и дискриминацией.

При этом утверждается, что ФИФА готовила материалы для акций по борьбе с расизмом в течение нескольких месяцев до начала турнира, но до сих пор не демонстрировала их на матчах и в соцсетях. Кроме того, с начала клубного чемпионата мира на стадионах не было объявлений, касающихся антирасистского протокола, применяющегося на турнирах под эгидой организации.

Предполагается, что изменения в политике ФИФА могут быть связаны с текущей обстановкой в США, где многие корпорации и учреждения отказываются от программ обеспечения инклюзивности и разнообразия. Отмечается, что глава ФИФА Джанни Инфантино тесно сотрудничает с администрацией Дональда Трампа и присутствовал как на предвыборном митинге, так и на инаугурации президента США.

Также на данный момент неизвестно, будут ли материалы, призывающие к борьбе с расизмом, демонстрироваться на чемпионате мира в 2026 году, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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дискриминация
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