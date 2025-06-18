Райнхарт сделал покер в 6-м матче с «Эдмонтоном» – повторение рекорда финалов Кубка Стэнли. Форвард «Флориды» – 1-й с 1957 года игрок с таким достижением
Сэм Райнхарт сделал покер в 6-й игре финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».
Матч между «Флоридой» и «Ойлерс» завершился со счетом 5:1 в пользу команды из США (4-2).
29-летний нападающий «Пантерс» забросил 4 шайбы и повторил рекорд финалов плей-офф по голам за один матч.
Подобное достижение есть у Ньюси Лалонда («Монреаль», 1918-19), Фрэнка Фойстона («Сиэтл Метрополитанс», 1918-19), Бэйба Дая («Торонто Сент-Патрикс», 1921-22).
Также покер в финале делали Тед Линдсэй («Детройт», 1954-55) и Морис Ришар («Монреаль», 1956-57).
Покер Райнхарта сделал «Флориду» чемпионом! Наказал за каждую ошибку в 6-й игре
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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