Карпин о стажировке Мостового в «Динамо»: «Ради бога, пусть приезжает в любом образе. Если хочет, это не проблема»

Валерий Карпин не против стажировки Александра Мостового в «Динамо».

– Мостовой был на стажировке в клубе, также мы видели Александра в образе Ивана Васильевича. Ждете его снова в «Динамо»?

– Если хочет на стажировку, пусть приезжает, ради бога. Это не проблема. Пусть приезжает в любом образе, – сказал главный тренер «Динамо».

Прошлой осенью Мостовой проходил стажировку в штабе Марцела Лички в «Динамо» в ходе обучения в тренерской академии Российского футбольного союза (РФС).

Мостовой о фото с посохом и в свитере «Динамо»: «Кто смотрел «Иван Васильевич меняет профессию», те поняли, что это шутка. Удивлен, что меня тепло встретили»