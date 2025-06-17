Карпин о стажировке Мостового в «Динамо»: «Ради бога, пусть приезжает в любом образе. Если хочет, это не проблема»
Валерий Карпин не против стажировки Александра Мостового в «Динамо».
– Мостовой был на стажировке в клубе, также мы видели Александра в образе Ивана Васильевича. Ждете его снова в «Динамо»?
– Если хочет на стажировку, пусть приезжает, ради бога. Это не проблема. Пусть приезжает в любом образе, – сказал главный тренер «Динамо».
Прошлой осенью Мостовой проходил стажировку в штабе Марцела Лички в «Динамо» в ходе обучения в тренерской академии Российского футбольного союза (РФС).
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Чего добьется Карпин в «Динамо»?31454 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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