Ральф Рангник: «Я абсолютный пацифист – ни разу не держал в руках оружие, никогда ни на кого не поднимал руку. Сейчас важно доносить до окружающих послания против насилия»
Ральф Рангник назвал себя абсолютным пацифистом.
Немецкий специалист по ходу карьеры работал в «Манчестер Юнайтед», «Локомотиве», «Лейпциге», «Хоффенхайме», «Шальке» и других командах.
«Я являюсь абсолютным пацифистом. Ни разу в жизни не держал в руках оружие и никогда ни на кого не поднимал руку.
В нынешние времена вдвойне важно, чтобы мы держались вместе и постоянно доносили послания против насилия до окружающих», – сказал главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник.
Ральф Рангник: «Дети не рождаются полными, ленивыми или зависимыми от телефонов – это допускает общество. Нужно противостоять этому, ввести ежедневный урок физкультуры»
Чего добьется Карпин в «Динамо»?31079 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Servus TV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости