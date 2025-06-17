Ральф Рангник: «Я абсолютный пацифист – ни разу не держал в руках оружие, никогда ни на кого не поднимал руку. Сейчас важно доносить до окружающих послания против насилия»

Ральф Рангник назвал себя абсолютным пацифистом.

Немецкий специалист по ходу карьеры работал в «Манчестер Юнайтед», «Локомотиве», «Лейпциге», «Хоффенхайме», «Шальке» и других командах.

«Я являюсь абсолютным пацифистом. Ни разу в жизни не держал в руках оружие и никогда ни на кого не поднимал руку.

В нынешние времена вдвойне важно, чтобы мы держались вместе и постоянно доносили послания против насилия до окружающих», – сказал главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник .

Ральф Рангник: «Дети не рождаются полными, ленивыми или зависимыми от телефонов – это допускает общество. Нужно противостоять этому, ввести ежедневный урок физкультуры»