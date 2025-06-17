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Никитин о возвращении в ЦСКА: «Выиграли с «Локомотивом» чемпионство, выполнили задачу. По своим ощущениям я решил, что нужно двигаться дальше. Уже вовсю за работой»

Игорь Никитин высказался о возвращении в ЦСКА из «Локомотива».

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. До работы в ярославском клубе он был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.

– Какие ваши первые эмоции от возвращения в ЦСКА?

– Уже вовсю за работой, погрузились полностью. С ребятами из команды еще не разговаривал, все впереди. Трансферы, подготовка к предсезонке, работы хватает. Много моментов, которые нужно решить.

– От кого и когда поступило предложение возглавить московский клуб?

– От армейского руководства. Я взвесил все за и против, после чего принял такое решение.

– Насколько быстро вы приняли решение вернуться в ЦСКА?

– Получилось ситуативно: мы выиграли с Ярославлем чемпионство, выполнили задачу. По своим ощущениям и пониманиям я решил, что нужно двигаться дальше, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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