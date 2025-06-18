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Морис о Кубке Стэнли: «Не знаю, как «Флорида» поднялась на вершину горы. Ребята любят друг друга, и это их источник энергии – я не встречал таких людей раньше»

Пол Морис похвалил хоккеистов «Флориды» после победы в Кубке Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии со счетом 4-2 (5:1 в шестой игре). Команда взяла второй Кубок Стэнли подряд.

«Не знаю, как мы поднялись на вершину горы. В начале сезона мы стояли у подножия, и она казалась довольно высокой.

Мы прошли долгий путь, были травмы, но эти ребята любят друг друга. Это лучшее, что можно сказать. Они заботятся друг о друге, и это их источник энергии. Конечно, он исходит не от тренера.

Мне очень повезло в карьере: я тренировал отличные команды в замечательных городах, но эти ребята другие. Я не встречал таких людей раньше.

В каждой команде есть замечательные люди, но здесь все они такие – каждый из них», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Морис выиграл второй Кубок Стэнли в карьере – оба с «Флоридой». Он работает главным тренером в НХЛ с 1995 года

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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