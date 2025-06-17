Норвежский капитан японской «Уравы» прошел мимо игроков «Ривера» и не пожал им руки перед матчем
Капитан «Урава Ред Даймондс» проигнорировал игроков «Ривер Плейт» перед матчем.
Защитник японского клуба Мариус Хойбротен демонстративно прошел мимо футболистов «Ривера» и не пожал им руки перед матчем клубного чемпионата мира.
30-летний норвежец также не поприветствовал немецкого судью Феликса Цвайера и его помощников.
Причина такого поведения футболиста неизвестна.
На 48-й минуте Хойбротен допустил результативную ошибку, неудачно скинув мяч головой в собственной штрафной вратарю Сусаку Ниcикаве. Опередивший голкипера форвард «Ривера» Себастьян Дриусси отправил мяч в сетку.
Фото: кадр из трансляции
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Опубликовано: Sports
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