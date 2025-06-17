Норвежский капитан японской «Уравы» прошел мимо игроков «Ривера» и не пожал им руки перед матчем

Капитан «Урава Ред Даймондс» проигнорировал игроков «Ривер Плейт» перед матчем.

Защитник японского клуба Мариус Хойбротен демонстративно прошел мимо футболистов «Ривера» и не пожал им руки перед матчем клубного чемпионата мира.

30-летний норвежец также не поприветствовал немецкого судью Феликса Цвайера и его помощников.

Причина такого поведения футболиста неизвестна.

На 48-й минуте Хойбротен допустил результативную ошибку, неудачно скинув мяч головой в собственной штрафной вратарю Сусаку Ниcикаве. Опередивший голкипера форвард «Ривера » Себастьян Дриусси отправил мяч в сетку.

Фото: кадр из трансляции