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«Спартак» не продал Хлусевича «Краснодару» за 1 млн евро. Красно-белые требуют 3-4 млн (Иван Карпов)

«Краснодар» не смог договориться о трансфере Даниила Хлусевича.

По данным инсайдера Ивана Карпова, чемпионы России предлагали «Спартаку» 1 миллион евро, в то время как красно-белые рассчитывают получить за своего игрока не менее 3-4 млн евро.

Сообщается, что на данный момент переговоры «Краснодара» и «Спартака» зашли в тупик, стороны «максимально далеки» от соглашения.

Контракт Хлусевича со «Спартаком» истекает летом 2027 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 13 матчей и отличился одной результативной передачей. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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