Губерниев о недопуске России на Олимпиаду: «Овечкин и другие наши звезды принесли бы существенную финансовую прибыль. Нужно развивать хоккей в стране, не оглядываться на ИИХФ и МОК»

Дмитрий Губерниев отреагировал на недопуск сборной России на Олимпиаду.

Ранее стало известно, что Россию на турнире заменит команда Франции, которая на прошлом ЧМ проиграла все матчи, в которых участвовала и вылетела из элитного дивизиона.

«Добавьте к этому то, что Овечкин и другие наши звезды наверняка принесли бы существенную финансовую прибыль. А вместо них на Игры поедет команда Франции.

Поэтому нам нужно продолжать развивать хоккей в стране, не оглядываться на решения ИИХФ и МОК, но вместе с тем активно вербовать сторонников, разъяснять нашу позицию. Именно этим активно занимается сейчас Михаил Дегтярев, с моей точки зрения, делает это весьма успешно. Однако слишком много «но».

Тем не менее, посмотрите, какая ситуация сложилась летом. Мы выступаем на крупных турнирах в дзюдо и фехтовании, выигрываем медали. Все это говорит о том, что эти первые ласточки очень важны, потому что за этими ласточками дальше в небо поднимутся орлы, соколы и ястребы, которые принесут большую пользу российскому и мировому спорту», – сказал комментатор и телеведущий.