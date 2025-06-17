ЦСКА назначил Никитина главным тренером. Контракт подписан на пять лет

Игорь Никитин назначен главным тренером ЦСКА.

Московский клуб официально сообщил о назначении специалиста на пост главного тренера команды.

С тренером подписано соглашение на пять лет.

На этот же срок подписаны договоры с тренером Дмитрием Юшкевичем , тренером Александром Поповым , тренером вратарей Рашитом Давыдовым , тренером по физической подготовке Дмитрием Пирожковым и тренером по функциональной подготовке Владиславом Брызгаловым.

В прошлом сезоне Игорь Никитин выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом». Он возглавлял клуб с 2021 года.

До этого специалист уже тренировал ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. С тренером расстались после поражения в финале Кубка Гагарина в 2021 году.

ЦСКА в прошедшем сезоне возглавлял Илья Воробьев .