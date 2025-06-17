ЦСКА назначил Никитина главным тренером. Контракт подписан на пять лет
Игорь Никитин назначен главным тренером ЦСКА.
Московский клуб официально сообщил о назначении специалиста на пост главного тренера команды.
С тренером подписано соглашение на пять лет.
На этот же срок подписаны договоры с тренером Дмитрием Юшкевичем, тренером Александром Поповым, тренером вратарей Рашитом Давыдовым, тренером по физической подготовке Дмитрием Пирожковым и тренером по функциональной подготовке Владиславом Брызгаловым.
В прошлом сезоне Игорь Никитин выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом». Он возглавлял клуб с 2021 года.
До этого специалист уже тренировал ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. С тренером расстались после поражения в финале Кубка Гагарина в 2021 году.
ЦСКА в прошедшем сезоне возглавлял Илья Воробьев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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