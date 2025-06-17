Медведев сыграет микст с Миррой Андреевой на US Open, Синнер – с Наварро, Алькарас – с Радукану, Соболенко – с Димитровым, Кириос – с Осакой
Организаторы US Open опубликовали список участников микста.
В этом году он пройдет в новом формате на неделе перед стартом одиночной сетки, 19-20 августа.
Список всех пар:
Напомним, ранее объявили, что правила проведения матчей микста изменились – сеты сократили до четырех выигранных геймов без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета сделали тай-брейк до 10. В финале действуют такие же правила, но число геймов в сете сохранили прежними.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: инстаграм US Open
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