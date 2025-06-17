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Медведев сыграет микст с Миррой Андреевой на US Open, Синнер – с Наварро, Алькарас – с Радукану, Соболенко – с Димитровым, Кириос – с Осакой

Организаторы US Open опубликовали список участников микста.

В этом году он пройдет в новом формате на неделе перед стартом одиночной сетки, 19-20 августа.

Список всех пар:

Напомним, ранее объявили, что правила проведения матчей микста изменились – сеты сократили до четырех выигранных геймов без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета сделали тай-брейк до 10. В финале действуют такие же правила, но число геймов в сете сохранили прежними.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: инстаграм US Open
logoДаниил Медведев
logoМирра Андреева
logoЯнник Синнер
logoЭмма Наварро
logoНовак Джокович
logoАрина Соболенко
logoКарлос Алькарас
logoЭмма Радукану
logoОльга Данилович
logoАлександр Зверев
logoИга Швентек
logoГригор Димитров
logoБелинда Бенчич
logoКаспер Рууд
logoЕлена Рыбакина
logoНик Кириос
logoНаоми Осака
logoТэйлор Фриц
logoДжек Дрэйпер
logoЛоренцо Музетти
logoДжессика Пегула
logoЖасмин Паолини
logoЦиньвэнь Чжэн
logoТомми Пол
logoСтефанос Циципас
logoМэдисон Киз
logoФрэнсис Тиафу
logoБен Шелтон
logoСара Эррани
logoПаула Бадоса
logoWTA
logoАндреа Вавассори
logoATP
logoТэйлор Таунсенд
logoUS Open
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