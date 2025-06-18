«Эдмонтон» – 1-й клуб НХЛ за 47 лет, проигравший в финале Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд. «Ойлерс» дважды уступили «Флориде», «Бостон» – «Монреалю» в 1977-м и 1978-м

«Эдмонтон» – 1-й клуб НХЛ за 47 лет, проигравший 2 финала Кубка Стэнли подряд.

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ (2-4, 1:5 в шестом матче).

В прошлом году клуб из Альберты уступил тому же сопернику в финале (3-4).

Это первый случай за 47 лет, когда команда проиграла в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. В прошлый раз неудачником стал «Бостон» (1977, 1978), тоже проигравший одному и тому же сопернику – «Монреалю».

Антирекорд НХЛ – 3 проигранных финала подряд.

Его делят «Торонто » (1938, 1939, 1940 – поражения от «Чикаго», «Бостона» и «Рейнджерс» соответственно) и «Сент-Луис » (1968, 1969, 1970 – два поражения от «Монреаля » и затем от «Бостона »).

Отметим, что в первых трех сезонах после расширения НХЛ в 1967 году клубы-новички (к числу которых принадлежали «Блюз») имели гарантированное место в финале, так как не встречались с командами Оригинальной Шестерки до этой стадии.