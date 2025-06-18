«Эдмонтон» – 1-й клуб НХЛ за 47 лет, проигравший в финале Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд. «Ойлерс» дважды уступили «Флориде», «Бостон» – «Монреалю» в 1977-м и 1978-м
«Ойлерс» проиграли «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ (2-4, 1:5 в шестом матче).
В прошлом году клуб из Альберты уступил тому же сопернику в финале (3-4).
Это первый случай за 47 лет, когда команда проиграла в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. В прошлый раз неудачником стал «Бостон» (1977, 1978), тоже проигравший одному и тому же сопернику – «Монреалю».
Антирекорд НХЛ – 3 проигранных финала подряд.
Его делят «Торонто» (1938, 1939, 1940 – поражения от «Чикаго», «Бостона» и «Рейнджерс» соответственно) и «Сент-Луис» (1968, 1969, 1970 – два поражения от «Монреаля» и затем от «Бостона»).
Отметим, что в первых трех сезонах после расширения НХЛ в 1967 году клубы-новички (к числу которых принадлежали «Блюз») имели гарантированное место в финале, так как не встречались с командами Оригинальной Шестерки до этой стадии.