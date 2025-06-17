Трансфер Даку в «Зенит» сорвался. Клуб не договорился о зарплате с форвардом «Рубина» («Чемпионат»)

Трансфер Мирлинда Даку в «Зенит» из «Рубина» не состоится.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что дело в возникших разногласиях между клубом и игроком по зарплате. Ранее сообщалось , что форвард сборной Албании будет получать больше 3,5 млн евро в год.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Даку провел 26 матчей за «Рубин», отметившись 15 голами и 6 ассистами.

Переход Даку в «Зенит» под угрозой срыва из-за политической составляющей. Клуб смущает история с оскорблением македонцев и сербов на Евро-2024 («СЭ»)