Трансфер Даку в «Зенит» сорвался. Клуб не договорился о зарплате с форвардом «Рубина» («Чемпионат»)
Трансфер Мирлинда Даку в «Зенит» из «Рубина» не состоится.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что дело в возникших разногласиях между клубом и игроком по зарплате. Ранее сообщалось, что форвард сборной Албании будет получать больше 3,5 млн евро в год.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Даку провел 26 матчей за «Рубин», отметившись 15 голами и 6 ассистами.
Переход Даку в «Зенит» под угрозой срыва из-за политической составляющей. Клуб смущает история с оскорблением македонцев и сербов на Евро-2024 («СЭ»)
Чего добьется Карпин в «Динамо»?31085 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости